Aantal ziekenhuisopnames daalt licht

Het dagelijkse aantal nieuwe ziekenhuisopnames is in de periode van 9 tot 15 februari met 3 procent gedaald. Gemiddeld moesten er elke dag 120,7 COVID-patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Er liggen nu 1.638 patiënten in het ziekenhuis (+3 procent), van wie 319 op intensieve zorgen (+4 procent).

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen daalde met 20 procent. Tussen 6 en 12 februari werden elke dag gemiddeld 1.809,4 nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal raakten nu al 739.488 mensen besmet met het coronavirus. De positiviteitsratio blijft stabiel op 5 procent. In dezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 38,9 COVID-patiënten, een daling met 2,9 procent in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Het totale aantal overlijdens als gevolg van het coronavirus staat nu op 21.702. Ondertussen hebben, volgens de meest recente cijfers, 366.558 Belgen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen en 190.324 personen kregen ook al een tweede prik.

(archieffoto Pixabay)