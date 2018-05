In Loenhout vond vandaag de Heilige Quirinusprocessie plaats. En zeggen dat die al lang meegaat, is een understatement. Want deze ommegang vond voor het eerst plaats in 1630. Sindsdien is deze jaarlijkse processie uitgegroeid tot een familie-evenement in het landelijke Loenhout.De deelnemers lopen de ommegang met de intentie om bescherming en genezing te vragen tegen kwade ogen en huidziekten. Achter de Sint-Quirinuskapel staat een oude waterput, waarin mensen vroeger hun ogen wasten, in de hoop zo erge ziektes of kwalen te voorkomen of genezen. Tijdens de ommegang wordt het putwater gewijd. Opmerkelijk is dat ook veel jongeren meelopen in de ommegang. En ze doen dat in de traditonele kledij.