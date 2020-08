Aanvaller Blessing Eleke naar Beerschot

Beerschot heeft de Nigeriaan Blessing Eleke (24) overgenomen van het Zwitserse FC Luzern.

De sterke, grote en snelle spits maakte de vorige 2 seizoenen 22 goals voor de Zwitserse subtopper en was daarmee topscorer. Eleke tekende een contract voor 3 jaar. ‘Dit is een topstransfer. Eleke heeft enorme kwaliteiten.’ Aldus technisch manager Sander Van Praet.

Na een tussenstop in Israël, tekende Eleke in 2018 voor 4 jaar bij FC Luzern. In zijn eerste seizoen trof hij 17 keer raak en deelde hij 5 assists uit. Niet toevallig probeerde ook Anderlecht Eleke toen los te weken. Zijn coach was René Weiler, ex-Anderlecht. ‘Alles ging heel goed in het begin. Daarna vielen de resultaten tegen, waren er enkele trainerswissels, en werd ik geconfronteerd met een blessure. Daardoor liep het wat minder en raakte het vuur uitgedoofd. Ik heb er al bij al een goede tijd beleefd. FC Luzern is een mooie club waar ik goed werd ontvangen maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging.’

Coach Hernan Losada: ‘Voor zijn leeftijd heeft Eleke al behoorlijk wat ervaring, en dat in verschillende landen. Daardoor zal hij mogelijk snel wennen aan z’n nieuwe omgeving en een nieuwe competitie. Dat is een voordeel. Al hebben we hem uiteraard getransfereerd omwille van z’n talent en z’n kwaliteiten. Hij is zowel sterk als snel, en voor een spits van 1m90 heeft hij veel techniek in huis. Kortom, de ideale versterking van ons aanvallend compartiment.’

(bericht en foto Beerschot)