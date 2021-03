Aanvraag voor maritieme campus ingetrokken

We laten nog veel te veel regenwater verloren gaan, dat zegt Kris Baetens uit Deurne. Hij wil er niet langer op toekijken hoe het water rechtstreeks de riolering instroomt en tekende een regenwaterplan uit voor zijn hele wijk. Kris woont in de buurt van de Luchthaven in de wijk Waasdonk Langbaanvelden. 305 woningen zijn daar, goed voor 21.000 vierkante meter waar veel regenwater terechtkomt, daar moet volgens Kris snel iets mee gebeuren.