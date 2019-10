Het dierenopvangcentrum in Kapellen zoekt steun om 33 verzwakte egeltjes te verzorgen. De jonge egels eten veel, hebben dure medicatie nodig en worden met de hand gevoed. Vorig jaar deze tijd had het opvangcentrum bijna geen egels meer in huis. Nu worden ze nog steeds overspoeld. Boosdoener is de droogte van de voorbije maanden. De egels blijven zeker nog tot eind januari in het opvangcentrum.