Aanvragen voor wapenvergunning met helft gestegen

Het aantal aanvragen voor een wapenvergunning in de provincie Antwerpen is met de helft gestegen. Er zijn op dit moment meer dan 55.000 wapens vergund in het Antwerpse.



In 2010 kregen nog 850 Antwerpenaren een vergunning voor een wapen, nu zijn dat er 1260. De meeste schutters vragen een vergunning voor sportieve en recreatieve doeleinden. Daarna volgen de jagers. Een klein deel bezit een wapen zonder munitie, verzamelaars bijvoorbeeld. En een minderheid, amper zeven mensen, heeft een wapen voor persoonlijke zelfverdediging. Dat zijn onderzoeksrechters en advocaten. De doorsnee wapenbezitter is 55 en man. Ze hebben gemiddeld vier wapens in hun bezit.