Aanvragen waterbus lopen als een trein

De Antwerpse waterbus doet het al behoorlijk goed. Sinds 1 juli wordt er al proef gevaren tussen Antwerpen en Hemiksem. Al 25.000 mensen hebben voor een ritje over de Schelde gereserveerd.



Juli is een testmaand voor de waterbus. Passagiers kunnen nog de hele maand gratis mee. Daarvoor moeten ze eerst een plaats reserveren via de website. Op twee weken tijd hebben al 25.0000 mensen dat gedaan. Of ze ook effectief allemaal zijn mee varen, daarover is geen uitsluitsel. Per vaart is er plaats voor zo'n 80 passagiers. Door nu proefvaarten te doen, hoopt het havenbestuur volgende maand een vast schema te hebben. Vanaf 1 augustus vaart de bus elk uur uit. Het nieuwe veerpont dat passagiers van linker- naar rechteroever brengt, vervoerde tussen 1 juli en 9 juli al meer dan 21.000 passagiers.