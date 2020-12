Er heeft zich een schermutseling voorgedaan vanmiddag op de De Keyserlei. Er was veel volk in een winkel en toe de politie optrad, keerden vier personen zich tegen de agenten. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. In Gazet Van Antwerpen zegt een politiewoordvoerder dat er ongeveer 20 a 25 menen aanwezig waren. De 4 die voor amok zorgden, zijn bestuurlijk aangehouden.