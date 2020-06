Het trampolinepark Mega Bounce in Hoboken heeft na een week de deuren opnieuw moeten sluiten. Een buurtbewoner had om een nog onduidelijke reden klacht ingediend tegen de heropening. De politie kwam ter plaatse en moest na overleg met de federale overheid het park sluiten. Ook al was alles in orde volgens de gekende coronamaatregelen en gaat het hier om een sportbeoefening. Bij Mega bounce begrijpen ze er niets van, vooral omdat andere trampolineparken wel gewoon open mogen blijven.