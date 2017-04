Aanzienlijke waterschade door vandalenstreek

Een onbekende heeft voor heel wat ellende gezorgd bij de bewoners van een huis in de Rerum Novarumlaan in Wuustwezel. Een darm van een waterpomp van een bouwwerf werd aan de voordeur van de woning gelegd, met enorme waterschade tot gevolg.

De waterschade is verschrikkelijk. De kelder van de woning in Gooreind liep onder, de elektriciteitskast is beschadigd en het meubilair is doorweekt. Een onbekende had het voorbije weekend een afvoerleiding van grondwater aan de voordeur van het huis naast de werf gelegd. De bewoners werden in het midden van de nacht wakker en zagen het water binnenstromen. De hulpdiensten werden erbij gehaald en er werd proces-verbaal opgesteld. Wie er gaat opdraaien voor de kosten is nog niet duidelijk.

(foto Google Street View)