De familie Vermetten zou vandaag normaal gezien de 85ste verjaardag van grootmoeder Mira Michiels gevierd hebben. Maar MéMé, zoals Mira in de famile wordt genoemd, moet haar verjaardag nu noodgedwongen alleen in haar serviceflat vieren. Maar dat liet de creatieve familie niet zomaar gebeuren. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen maakten samen een videoclip met hun eigen versie van "Oh Champs Elysée" ... want dat rijmt op Mémé...