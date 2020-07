Aartselaar blijft zich verzetten tegen bouw nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk

In Aartselaar blijven ze zich schrap zetten tegen de mogelijke bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk. Het is Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir die daar binnenkort over beslist.

De gemeenteraad in Aartselaar sprak zich gisteren unaniem uit tégen de plannen van ISVAG. Als minister Demir toch groen licht zou geven, zal het gemeentebestuur sowieso naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen. Het agendapunt was ingediend door de fractieleidster van de lokale N-VA. Die is dus tegen een nieuwe verbrandingsoven langs de A12, terwijl de Antwerpse N-VA daar een pleitbezorger voor is. In Aartselaar voelen ze meer voor een nieuwe oven in de haven.