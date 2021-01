Gezondheid Aartselaar gaat mensen in verplichte quarantaine controleren

Vanaf vandaag krijgen ook gemeentebesturen alle informatie door van wie er op reis geweest is in een rode zone, en zich aan een verplichte quarantaine moet houden. De gemeente Aartselaar gaat alvast extra controleren of iedere inwoner zich daar effectief aan houdt. In de eerste plaats telefonisch, maar als het moet ook met huisbezoeken.