Aartselaar opent deze zomer eenmalige drive in cinema

In het weekend van zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus verschijnt er in Aartselaar een heuse, authentieke drive in cinema. Deze coronaveilige activiteit komt er als alternatief voor de talrijke gemeentelijke evenementen die deze zomer werden geannuleerd. “Bij de annulatie lieten we al weten dat we de zomer niet gewoon kleurloos voorbij wilden laten gaan, maar onze inwoners toch een fijn alternatief wilden aanbieden. Dat komt er nu dankzij deze drive in cinema”, zegt schepen van Evenementen Eddy Vermoesen (N-VA).

Het annuleren van veel gemeentelijke evenementen deze zomer, zoals de jaarmarkt en het openluchtbal, was geen fijne beslissing voor het college en de evenementendienst. “We wilden niet bij de pakken blijven zitten en zochten meteen naar een alternatief. In het college stelde collega-schepen Bart Lambrecht voor of we geen drive in cinema konden houden deze zomer. Onze cultuurdienst bleek op hetzelfde ogenblik ook aan die piste te denken. Iedereen was het er dus snel over eens om dit verder uit te werken”, zegt Eddy Vermoesen.

Voor de uitwerking wordt samengewerkt met Atlas Copco. “Zij hebben in de Ingberthoeveweg in Aartselaar een grote parking liggen waar veel auto’s kunnen staan: een ideale locatie dus voor onze drive in cinema. Atlas Copco was meteen enthousiast en verleent graag haar medewerking. We zetten dat weekend een mobiel scherm op hun parking waarop we projecteren. Zowel op zaterdag als zondag zal er dan rond 21.30u een film worden vertoond. Het moet namelijk al donker zijn voor het beste effect. Het geluid ontvang je via je autoradio."

"Onze cultuurdienst gaat er die avonden ook alles aan doen om de sfeer van de oude Amerikaanse drive in cinema’s terug naar boven te halen. Denk maar aan bediening op rolschaatsen, popcorn of lekkere ijspralines”, voegt een enthousiaste cultuurcoördinator Nele Jacobs daar aan toe. Oldtimers hebben ook een streepje voor. Kom je met een wagen ouder dan 30 jaar dan ontvang je voor al je passagiers een gratis consumptie.

Welke film er welke avond zal geprojecteerd wordt later nog bekend gemaakt.

Info :

Drive In Cinema Aartselaar, in samenwerking met Atlas Copco

Zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus 2020

Parking Atlas Copco, Ingberthoeveweg 7 in Aartselaar

Telkens start van de film om 21.30u – het terrein is vanaf 1 uur voor de start van de film toegankelijk

Gezien het aantal beschikbare plaatsen reserveer je best vooraf je plekje. Meer informatie volgt bij het bekendmaken van de films.

(foto : Pixabay)