Aartselaar steekt iedereen een hart onder de riem

Waar tot voor kort nog de kerstverlichting de bomen sierde in het centrum van Aartselaar, zijn nu roos-rode harten verschenen.

Het lokaal bestuur wil zo alle Aartselarenaren een hart onder de riem steken. En iedereen aanzetten om lief te zijn voor mekaar. Want dat is erg belangrijk in deze moeilijke tijd.

Sophie De Wit, burgemeester: “We willen met deze hartjesactie iedereen bedanken voor de reeds geleverde inspanningen. Want iedereen heeft het al geweldig gedaan.

Nu moeten we nog even volhouden. Het vaccinatiecentrum is klaar. Van zodra de vaccins er zijn, kan iedereen om zijn prik. En dan kunnen we stilaan samen beginnen dromen van meer normaal.”