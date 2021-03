Economie Abdij van Westmalle onthult goedbewaard geheim

Nieuws uit Westmalle dan, daar lanceert de brouwerij een nieuw bier. Hoewel nieuw is misschien een verkeerd verwoord, want het bier is al jarenlang een goedbewaard geheim.