Abdij van Westmalle zoekt alleenstaande mannen

En dan een berichtje voor de single mannen. Want zij worden gezocht door de abdij ter trappisten in Westmalle.

Met een advertentie in de krant nodigt de abij single mannen twee wekends uit om eens te komen proeven van het leven in de abdij. De mannen moeten dan wel ook leven zoals de monniken en dat is niet van de poes. Want zij staan al om vier uur op om te bidden. En tijdens de dag werken ze ook op de boerderij. Bedoeling van de abdij is om contacten te leggen. Enkel alleenstaande mannen zijn welkom. ¤W1 39 ]] C2.5 G 0