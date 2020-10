Absenteïsme van 10 à 30 procent bij ziekenhuizen

In de Belgische ziekenhuizen worden absenteïsmecijfers van 10 tot 30 procent opgetekend, door ziekte maar ook door de quarantaineregels.

"Een bed werkt niet zonder het personeel errond", zei interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem maandag tijdens de persconferentie. Zoals bekend zijn er op de afdelingen intensieve zorgen in totaal 2.000 bedden voorzien. Vandaag liggen er al 757 mensen op intensive care. Dat aantal verdubbelt elke acht dagen.

Sciensano verwacht tegen eind deze week 1.000 patiënten op intensive care, en over twee weken al de maximale capaciteit van 2.000 patiënten. De factor van het personeel is daarin belangrijk, beklemtoonde Van Laethem. "Bovendien is een covid-bed intensiever dan een 'normaal' bed", aldus de woordvoerder. "Voor zo'n bed is 20 procent meer omkadering nodig."

Ook daarom is het zo belangrijk om de regels te volgen, pleitte Van Laethem nog.

