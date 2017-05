Absynthe Minded en Magnus op Linkerwoofer

De eerste namen van Linkerwoofer zijn bekend : Absynthe Minded en Magnus met Tom Barman.

Het muziekfestival Linkerwoofer heeft vandaag de eerste bands aangekondigd die deze zomer op het podium op de Boeienweide te zien zullen zijn.



Magnus zal net als twee jaar geleden optreden op Linkeroever. De groep van Tom Barman en CJ Bolland speelt deze zomer maar één concert, op Linkerwoofer dus. En de tweede naam die al gelost is, is Absynthe Minded. Die band is weer helemaal terug, nadat ze er in 2015 mee ophielden. Meer namen volgen binnenkort. Linkerwoofer vindt plaats op 4 en 5 augustus.