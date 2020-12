ABVV protesteert tegen veroordelingen van vakbondslui voor wegblokkades

Op verschillende plaatsen in het land heeft de socialistische vakbond ABVV donderdag actiegevoerd als protest tegen twee rechtszaken waarin ABVV-militanten op basis van artikel 406 uit het strafwetboek werden veroordeeld omdat ze het verkeer 'kwaadwillig belemmerden'. ABVV stelt dat de dreiging van artikel 406 actievoerders preventief monddood maakt en krijgt daarin de steun van advocaat Jos Vander Velpen, voormalig voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten.

Nadat in 2018 (en later nogmaals in beroep) de Antwerpse ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt werd veroordeeld voor het in stand houden van een wegblokkade op een toegangsweg naar de haven van Antwerpen, werd onlangs ook federaal voorzitter Thierry Bodson met zestien andere ABVV'ers veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor een actie waarbij ze het viaduct van de snelweg E40 in Cheratte blokkeerden. ABVV ziet daarin 'een gevaarlijke tendens'. 'Het is onaanvaardbaar dat vakbondsmensen worden gezien als misdadigers', verkondigde algemeen secretaris van ABVV Miranda Ulens tijdens een protestactie in Antwerpen. 'Betaald verlof en de sociale zekerheid zijn zaken die we gekregen hebben omdat we onderhandeld hebben én druk hebben gezet op die onderhandelingen indien nodig. Wanneer wij actievoeren, is dat omdat er iets mis is en we een signaal willen geven aan de overheid of werkgevers.'

Volgens Van der Velpen is het recht op collectieve actie een grondrecht dat voor ons allemaal van fundamenteel belang is. 'Collectieve actie is veel meer dan alleen maar het werk neerleggen', zegt hij. 'We aanvaarden natuurlijk niet dat er geweld wordt gebruikt, daar ligt de grens, maar de beperking die de rechtbank nu oplegt is niet evenredig met het doel en belang van alle organisaties die actie willen voeren. Het kan niet dat een recht waarvoor een eeuw is geknokt is, nu op zo'n manier wordt ingeperkt.'

