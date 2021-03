Acht jaar cel gevorderd voor moordpoging tijdens ripdeal

Het openbaar ministerie heeft acht jaar cel gevorderd voor twee jonge kerels van 18 uit Kontich, die vervolgd worden voor een moordpoging tijdens een ripdeal. Ze hadden eind vorig jaar hun dealer neergestoken en waren er met 50 gram marihuana vandoor gegaan. De beklaagden beweren dat het slachtoffer als eerste een mes had getrokken.

Ismaël IJ. en Jamie L. hadden op 9 november met hun dealer afgesproken in een parkje nabij de Mechelsesteenweg in Kontich. Het slachtoffer verklaarde later dat Jamie L. hem meteen langs achteren had vastgegrepen en een pistool tegen zijn hoofd had gezet. Hij haalde de trekker over, maar er was alleen maar een 'klik' te horen. Ismaël IJ. had hem vervolgens meermaals met een mes gestoken. De twee zeiden dat ze 'alles' wilden hebben. Het slachtoffer was met de beklaagden naar zijn auto gestapt, waar een vriend op hem aan het wachten was. De vriend moest onder bedreiging van het vuurwapen en het mes uitstappen. De beklaagden doorzochten de wagen en namen hun gsm's, geld, sleutels en een laptoptas met marihuana weg. De twee moesten het van de beklaagden vervolgens op een lopen zetten. Ze bereiken de Mechelsesteenweg, waar het slachtoffer in elkaar stuikte. Hij werd met snij- en steekwonden ter hoogte van het hart, de maag en de arm in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

De beklaagden konden kort na de feiten worden opgepakt. Ismaël IJ. gaf toe dat hij gestoken had, maar deed dat eerder instinctief, nadat het slachtoffer als eerste een mes had getrokken. Jamie L. verklaarde dat hij op zijn gsm aan het kijken was en zelf niets gedaan had. De procureur geloofde er niets van. 'Op de plaats van de feiten noch op het slachtoffer werd een mes aangetroffen. Hij ontkende ook dat hij gewapend was. Dat Jamie L. er gewoon maar bij stond is evenmin geloofwaardig.' De advocaten van de beklaagden betwistten de intentie tot doden en de voorbedachtheid en pleitten voor een herkwalificatie naar opzettelijke slagen. De diefstal werd niet betwist. Ze vroegen de rechtbank om een straf met probatie-uitstel of een werkstraf op te leggen. Beide beklaagden kwamen ondanks hun jonge leeftijd al meermaals in aanraking met justitie en werden onder toezicht van de jeugdrechter geplaatst. Vonnis op 23 maart.