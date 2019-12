Acht jaar cel voor invoer van bijna 300 kilo cocaïne

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie mannen veroordeeld tot acht jaar cel en 40.000 euro boete voor de invoer van bijna 300 kilo cocaïne uit Costa Rica, met een straatwaarde van 15 miljoen euro. De feiten waren aan het licht gekomen, nadat de container met de drugs op het verkeerde adres was afgeleverd.

De container werd begin november 2018 naar een bouwbedrijf aan de Bredabaan in Merksem gebracht. Op de documenten van de transporteur stond de naam van het bouwbedrijf als bestemmeling vermeld, alleen stond er een verkeerd huisnummer, namelijk dat van een loods even verderop. Omdat het al de derde keer was dat er een container verkeerd werd afgeleverd, verwittigden de zaakvoerders de politie. De loods werd gehuurd door Mohcine E.M., die ze op zijn beurt had onderverhuurd aan Foad Y., de echte bestemmeling van de container. Hij zei dat hij een lading te reviseren motoren verwachtte. Toen er in de motoren een gaatje werd geboord, bleek er cocaïne in verborgen te zijn. Foad Y. verklaarde daar niets van af te weten. Ook Mohcine E.M. ontkende iedere betrokkenheid, net zoals Jaouade Z. Hij is de neef van Foad Y. en stond mee als contactpersoon vermeld op documenten.

De rechtbank vond hun schuld echter bewezen. Naast de invoer van de partij cocaïne werd het trio ook nog veroordeeld voor een cannabisplantage in opbouw die bij een huiszoeking werd aangetroffen in een pand aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, dat Jaouade Z. verhuurde aan Foad Y. Ook de handel in verdovende middelen vond de rechtbank bewezen: in het café van Mohcine E.M. aan de Diepestraat in Antwerpen-Noord werd twee kilo cocaïne gevonden achter wat rommel in een pizzaoven. Het openbaar ministerie had voor Foad Y. acht jaar cel en voor Mohcine E.M. en Jaouade Z. zeven jaar cel cel geëist. De rechtbank legde hen allemaal dezelfde straf op: acht jaar cel en 40.000 euro boete.