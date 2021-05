Acht mensen (waaronder notoire dief) betrapt in kraakpand

Op aangeven van de wijkagent ging het wijkteam Stuivenberg over tot controle van een zogenaamd kraakpand aan de Zettermanstraat. Er stond niemand op het adres ingeschreven, maar er was wel heel wat overlast. Op de benedenverdieping vond de politie een grote hoeveelheid gedumpt afval in verschillende ruimtes. Binnen troffen de inspecteurs acht personen aan. Eén van hen kon zich niet identificeren en werd meegenomen wegens het vermoeden van dat hij illegaal in het land verblijft. De politie kon zijn identiteit niet achterhalen omdat de betrokkene een verkeerde naam gaf. Er zijn vingerafdrukken genomen en toen bleek dat de verdachte in aanmerking komt voor elf diefstallen uit een supermarkt. De man werd omwille van zijn illegaal verblijf aangemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken en is overgebracht naar een gesloten centrum met het oog op een repatriëring.

Het kraakpand is afgesloten en de eigenaar werd gevraagd om het pand op een bestendige manier af te sluiten. De bezoekers van het pand kregen duidelijk gemaakt dat ze het pand niet opnieuw mochten betreden.