Acht op de tien Belgen werkt graag hard

De Belg werkt graag hard, zo blijkt uit een bevraging van HR-organisatie SD Worx naar aanleiding van de Dag van de Arbeid nu vrijdag.

Meer dan acht op de tien (83 pct) gaat akkoord met de stelling 'ik vind het fijn om hard te werken'. Er zijn geen verschillen naar geslacht of leeftijd, zo blijkt. Wie het fijn vindt om hard te werken, verandert minder snel van werkgever en lijkt ook bereid om later op pensioen te gaan. SD Worx ondervroeg een representatief staal van 2.500 Belgen. 'In deze moeilijke tijden vinden we het belangrijk ook de sterke punten van ons land te belichten', klinkt het bij het HR-bureau.Bijna de helft (46 pct) van de ondervraagde Belgen gaat akkoord met de stelling en ongeveer een kwart (23,2 pct) gaat zelfs 'helemaal akkoord'. Iets meer dan 13 pct verklaart zich 'eerder akkoord'. Minder dan 10 pct gaat niet akkoord, zo'n 9 pct 'eerder niet'.

Geen verschil tussen mannen en vrouwen

Er blijkt amper verschil tussen mannen en vrouwen, hoewel die laatste ietsje hoger scoren. Ook inzake leeftijd zijn de verschillen verwaarloosbaar, net als of men voltijds of deeltijds werkt. Bedienden scoren wel iets hoger dan arbeiders en ook leidinggevenden scoren hoger. 'Hoe hoger het diploma, hoe vaker men aangeeft graag hard te werken. Ook wie meer verdient, antwoordt vaker positief. Jobinhoud, erkenning en groeimogelijkheden zijn belangrijke elementen die bepalen of iemand graag hard werkt', luidt het bij SD Worx. 'Deze factoren hebben een sterke impact op engagement'. De goesting om te werken bepaalt ook of men uitkijkt naar een andere job en of men bereid is om langer te werken en dus later op pensioen te gaan. Een kwart wil graag na zijn 65ste nog actief zijn en in die groep staat de overgrote meerderheid (90 pct) positief tegenover hard werken.

