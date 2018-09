Acht verdachten gevat in België en Nederland voor reeks plofkraken

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft woensdag en donderdag in samenwerking met de Nederlandse politie en verschillende lokale politiekorpsen in totaal acht verdachten opgepakt voor een reeks van zes plofkraken op geldautomaten in Vlaanderen tussen mei en augustus.

Vier verdachten werden gevat in België en vier in Nederland, maar ze hebben allen de Nederlandse nationaliteit. De plofkraken waarvoor de bende in aanmerking komt, zijn die van Tielt-Winge (15 mei), Buggenhout (6 juni), Boechout (13 juni), Lummen (21 juni), Stekene (10 augustus) en een mislukte poging in Sint-Laureins (20 juli), al moet die laatste nog officieel worden toegevoegd aan het dossier.

Eerder werden voor de feiten in Sint-Laureins al twee verdachten gearresteerd. De totale buit van de reeks zou 560.000 euro bedragen. De feiten worden gekwalificeerd als zware diefstal, criminele organisatie en opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand. Daar staan gevangenisstraffen op van 20 tot 30 jaar.

Het onderzoek kwam in een stroomversnelling nadat ANPR-camera's verschillende auto's van eenzelfde Nederlands autoverhuurbedrijf in beeld brachten na de plofkraak in Boechout. De FGP Antwerpen kreeg de zaak in handen en liet onder meer telefonieonderzoek en observaties uitvoeren die de verschillende plofkraken aan elkaar linkten. Gisteren en vandaag werd uiteindelijk overgegaan tot een gecoördineerde actie met ongeveer 65 leden van Nederlandse en Belgische politiediensten. Gisteren waren er tien huiszoekingen in het Belgische Wiekevorst en het Nederlandse Amsterdam en Maarssen. Vandaag werden ook nog huiszoekingen gedaan in de cellen van drie mannen die momenteel opgesloten zitten in de gevangenissen van Turnhout, Gent en Dendermonde.

In totaal werden dus acht verdachten opgepakt, Nederlanders tussen de 21 en 31 jaar. Het parket laat nog weten dat een plofkraak in Lommel in een apart onderzoek zit en een eventuele link met de feiten van afgelopen nacht in Bree nog wordt onderzocht.

(Bron en foto van plofkraak in Lummen : © Belga)