Achter het stuur ondanks rijverbod

Een man wiens rijbewijs werd ingetrokken wegens dronkenschap, werd enkele dagen opnieuw staande gehouden achter het stuur. Zijn wagen werd meteen in beslag genomen.

In het afgelopen weekend liep een kennelijk dronken man in de kijker van het wijkteam. Voor de man aangesproken kon worden, was hij al met de auto vertrokken. Het verkeersondersteuningsteam (VOT) kon de auto opsporen en de man legde een positieve alcohol- en drugstest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Woensdagochtend kreeg het VOT dezelfde wagen opnieuw in de gaten. Bij controle bleek dat het ook dezelfde man was die achter het stuur was gekropen. Het parket besliste om de wagen van de hardleerse twintiger in te houden. Zijn eerder opgelegde rijverbod werd onmiddellijk met 15 dagen verlengd. De man beschikte over een voorlopig rijbewijs.