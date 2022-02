Achterkleinzoon doet bijzondere vondst in oude limonadefabriek in Niel: "Nooit gedroomd om nog terug te vinden"

Een opmerkelijke ontdekking in een oud gebouw in Niel. Daar was ooit een limonadefabriek en bierstokerij in een pand dat op dit moment gerenoveerd wordt. De achterkleinzoon van de oprichter stapte er binnen in de hoop nog sporen te vinden van zijn voorouders. Tot zijn eigen verbazing ontdekte hij nog honderden oude flesjes en etiketten die een nieuw licht wierpen op de familiegeschiedenis.