Achtervolging aan 140km/u door Antwerpen, bestuurder gevlucht

Een patrouille van de mobiele eenheid merkte maandagnacht met behulp van een ANPR-camera een voertuig op dat geseind stond als gestolen. Op het moment dat de patrouille wilde overgaan tot controle vluchtte de bestuurder aan hoge snelheid weg.

Er werden snelheden van meer dan 140 kilometer per uur gehaald in de bebouwde kom. Ter hoogte van het Stuivenbergplein doofde de bestuurder de lichten van zijn voertuig om de achtervolging door de politie te bemoeilijken. Uiteindelijk strandde het voertuig aan het bos gelegen langs de Van Ertbruggelaan. De bestuurder vluchtte te voet verder het bos in en kon ondanks bijstand van een speurhond niet aangetroffen worden. In het gestolen voertuig werden spullen aangetroffen die mogelijks afkomstig waren van een diefstal of een inbraak. Het voertuig werd in beslag genomen voor een sporenonderzoek.

(foto Google Street View)