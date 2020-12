In de Antwerpse haven start in februari de LNG-bunkerbarge FlexFueler 002, een in opdracht van Fluxys en Titan LNG gebouwd schip dat vloeibaar aardgas (LNG) op grote schaal beschikbaar maakt als alternatieve scheepsbrandstof. Binnenvaartschepen en kleine kustschepen zullen vanaf dan overal waar ze laden of lossen de mogelijkheid hebben om met LNG te worden gebunkerd.