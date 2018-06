Achtervolging eindigt in voortuin

Een achtervolging van een dief is gisteren niet volledig zoals verwacht afgelopen.  De buit werd gerecupereerd, maar de wagen die de dief wou klemrijden, is een een voortuin beland.

In de Lakborslei is gisteravond een auto in een voortuin beland nadat een burger een inbreker had achtervolgd. De man was slachtoffer geworden van een diefstal in de Mattheus Corvensstraat. De verdachte was met de fiets gevlucht, waarna het slachtoffer hem achterna ging. Onderweg kwam hij een familielid in een auto tegen en stapte in, waarna ze de achtervolging samen verderzetten.

In de Lakborslei ondernam de bestuurder een poging om de verdachte klem te rijden. Hierbij raakte de wagen het trottoir, een stalen tussenhek en een tuinmuurtje van een voortuin. Ook de brievenbus raakte beschadigd. De fiets van de verdachte werd geraakt, maar de verdachte zelf kon ontsnappen toen hij in een passerend voertuig instapte en wegreed. Zijn buit liet hij achter, deze kon gerecupereerd worden. De bewoners van het getroffen pand bleken op vakantie. De politie liet een bericht achter. en is een onderzoek gestart Het was niet duidelijk wie de eigenaar is van de fiets.

(foto : Google Maps)