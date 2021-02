Achtervolging eindigt met crash

Gisteravond wou een politiepatrouille van de mobiele eenheid een wagen controleren in de Ten Eekhovelei. De eigenaar goed gekend was bij gerecht en politie. Toen de politie het voertuig naderde, vluchtte de chauffeur weg.

Daarbij reed het door het rode licht de Bisschoppenhoflaan op. Er startte een achtervolging over de Bisschoppenhoflaan en de Brug van den Azijn richting Bredabaan. Op die Bredabaan raakte het vluchtende voertuig een andere wagen. Er werden snelheden boven de 100 kilometer per uur gehaald.

In de Dokter Maurice Timmermanslaan reed het vluchtende voertuig op de stoep en het fietspad, om daarna tegen de richting de Speelpleinstraat in te rijden, telkens aan snelheden boven de 80 kilometer per uur. De bestuurder had op dat moment ook de lichten van zijn wagen gedoofd. Aan de achtervolging kwam uiteindelijk een einde toen de wagen het rondpunt in de Terlindenhofstraat ter hoogte van de Rode Loop ramde.

De twee inzittenden zetten hun vlucht meteen te voet verder. Patrouilles van de mobiele eenheid en het wijkteam van Merksem konden de twee mannen uiteindelijk vatten ter hoogte van de Moeshofstraat. De bestuurder had zich proberen verstoppen onder een geparkeerde bestelwagen. De bestuurder (21) bleek onder invloed van cannabis en reed rond zonder rijbewijs. Beide mannen moesten eerst naar het ziekenhuis voor verzorging voor ze naar het politiekantoor werden overgebracht om verhoord te worden.