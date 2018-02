Achtervolging eindigt met zware crash in Burcht

Vanmiddag is een achtervolging in de Dorpstraat in Burcht geëindigd in een zware crash. De politie heeft ook een schot gelost.

De achtervoling startte in Zwijndrecht. Een politiepatrouille wou een voertuig controleren, maar de auto ging er vandoor. De politie zette een achtervolging in. Die eindigde in de Dorpstraat in Burcht, waar een andere patrouille de weg had afgezet ter hoogte van de kerk. De vluchtende auto raakte daar voorbij, maar crashte een beetje verder op het kruispunt van de Dorpstraat en de Pastoor Coplaan. De bestuurder wou te voet verder vluchten, maar werd opgepakt. De politie is een onderzoek gestart.

(foto : Gazet Van Antwerpen - SaRe)