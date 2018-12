Achtervolging te voet door Waaslandtunnel

Vannacht werd de politie rond 3.30 uur geroepen aan het Hessenstraatje. Iemand zou er met een paal een raam aan diggelen hebben geslagen om in een pand binnen te geraken. Er werden meteen een aantal ploegen aangestuurd in de hoop de verdachte te kunnen aantreffen. De eerste teams die aan het pand kwamen, konden niemand aantreffen. Andere ploegen deden verder nazicht in de omgeving.

Op het kruispunt van de Ankerrui met de Stijfselstraat werd een man van 24 tegengehouden omdat hij weg liep van de politie. Een ander team kreeg aan het Hessenstraatje een man in de gaten die voldeed aan een beschrijving die de melder meegegeven had. De inspecteurs wilden de man benaderen maar die sloeg meteen op de vlucht.

Te voet liep de politie de verdachte achterna in de richting van het Hessenplein en zo verder in de richting van de Italiëlei. Tegen alle verwachtigen in liep de verdachte naar de Ankerrui en besloot hij over de stenen balustrade te klimmen om zo naar beneden in de Waaslandtunnel te springen. Een 50-tal meter in de tunnel werd de man (30) overmeesterd en gearresteerd. Beide verdachten werden positief herkend en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.

(Bron : Lokale Politie Antwerpen)