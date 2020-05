Achtervolging tegen 160 km/uur op A12

Een politiepatrouille van het wijkteam Wilrijk moest afgelopen weekend de achtervolging inzetten op een chauffeur met sportief rijgedrag.

De inspecteurs merkten de wagen zaterdagavond op, terwijl ze patrouilleerden in het kader van de coronamaatregelen. Ze volgden de bestuurder, die bij het oprijden van de A12 versnelde. De poltiei kon de wagen met moeite blijven volgen. Ze haalden snelheden tot boven 160 kilometer per uur waar de maximumsnelheid beperkt is tot 90 kilometer per uur.

In Aartselaar kon de 26-jarige bestuurder veilig uit het verkeer gehaald worden. Hij zag zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken worden.

(Bron: Politie Antwerpen)

(Foto: © Google Street View)