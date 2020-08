Achtervolging van Merksem tot in West-Vlaanderen

Een eenheid van het snelleresponsteam kreeg gisterenavond laat te maken met een bumperklever op de snelweg. Ze maakten plaats voor de ongeduldige bestuurder die er als een speer vandoor ging. Omwille van z'n rijgedrag wilde het team de auto controleren. Dat was het begin van een lange achtervolging.

Die ging over de Bredabaan, Kroonplein, omgeving Sportpaleis, Ringlaan, Kapelsesteenweg, E19, ring en zo verder in de richting van de Kennedytunnel. Het voertuig reed bijzonder gevaarlijk en de achtervolgende ploegen konden niet anders dan voldoende afstand houden om geen risico's te lopen. De auto met vier inzittenden scheurde voorbij Linkeroever over de E17 naar Oost-Vlaanderen. Het snelleresponsteam bleef hen op de hielen zitten en moest snelheden halen tot soms boven 260 km/uur om de zeer krachtige Volkswagen Golf te kunen volgen. Het was duidelijk dat de bestuurder heel wat risico's nam en andere weggebruikers in gevaar bracht. Hij wisselde steeds van rijstrook en op een gegeven moment doofde hij zelfs zijn lichten.

Op- en afritten geblokkeerd

De wegpolitie van Oost-Vlaanderen nam het over van de bijstand die de Antwerpse wegpolitie leverde. Steeds stelden ploegen uit de nabij gelegen lokale politiezones zich op in de buurt van de op- en afritten voor het geval het vluchtende voertuig een afrit zou nemen. Gezien het voertuig een Frans kenteken had, kon aangenomen worden dat ze richting Frankrijk zouden blijven rijden. De wegpolitie van West-Vlaanderen leverde bijstand. Ter hoogte van Harelbeke zetten zij een actie op om de wagen te stoppen. De bestuurder besliste last-minute, na een half uur achtervolging, om de afslag te nemen waar het voertuig uiteindelijk van de baan geraakte en crashte. De vier inzittenden raakten niet gewond en zetten hun vlucht te voet verder. Maar het snelleresponsteam kon ze alle vier vatten. Een interventieteam van Brasschaat, dat al die tijd mee volgde, ondersteunde het SRT bij het boeien van de betrokkenen. De verdachten zijn door ploegen van de plaatselijke politiezone naar de politiepost van de West-Vlaamse wegpolitie gebracht. Verder onderzoek en hun verklaringen zullen meer duidelijkheid moeten scheppen over waarom ze op de vlucht sloegen en zo'n grote risico's namen.