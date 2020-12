Achttien maanden cel met uitstel voor afpersing met naaktfoto's

De correctionele rechtbank heeft een 27-jarige man uit Antwerpen veroordeeld omdat hij verschillende mannen had proberen afpersen met naaktfoto's. Ze hadden die naar de beklaagde gestuurd, denkende dat hij een vrouw was die ze via een datingapp hadden leren kennen, maar niets bleek minder waar. Hij kreeg achttien maanden cel met probatie-uitstel.

Een slachtoffer had op 11 februari aangifte gedaan. Hij had via een datingapp een vrouw leren kennen, die zich 'Britt Wouters' noemde. Na een tijdje gechat te hebben, wilde ze graag (naakt)foto's van hem hebben. De vrouw stuurde daarna ook aan op seksuele betrekkingen. Toen het slachtoffer dat weigerde, dreigde ze zijn naaktfoto's openbaar te maken. Ze stelde vervolgens voor om te masturberen voor de webcam. Via het IP-adres kon 'Britt' geïdentificeerd worden. Het ging om een 27-jarige man, die de feiten meteen bekende. Hij vertelde de politie dat hij zich verveelde en dat hij wilde testen hoe ver hij de mannen kon krijgen.

Nog meer slachtoffers

De beklaagde bleek inderdaad nog meer slachtoffers gemaakt te hebben: op een half jaar tijd hadden 25 mannen hem naaktfoto's gestuurd. Hij had zich telkens voorgedaan als Britt. Uit de conversaties die in zijn gsm werden aangetroffen, bleek dat hij hen wist te overhalen om naaktfoto's te sturen door zich voor te doen als freelance fotograaf voor bekende modemerken. De beklaagde had in een twaalftal conversaties ook bedreigingen geuit, als de slachtoffers niet wilden doen wat hij vroeg. Hij zou dan hun naam, telefoonnummer en de gesprekken online zetten. De beklaagde, die zichzelf verdedigde, vertelde tijdens de behandeling van de zaak dat hij op het moment van de feiten in een diep dal zat. Hij voelde zich niet geliefd, zat niet goed in zijn vel en had moeite met de coronamaatregelen.

Na twee maanden voorhechtenis was hij in therapie gegaan, waardoor hij zich nu beter voelt. Hij had om een opschorting of een werkstraf gevraagd, maar de rechtbank vond een straf met uitstel gekoppeld aan probatievoorwaarden meer gepast. De beklaagde moet werk of een opleiding zoeken en moet een therapie volgen over het aangaan van relaties en het effect van de feiten op de slachtoffers.