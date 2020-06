Achttien maanden cel voor advocaat Pol Vandemeulebroucke

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft advocaat Pol Vandemeulebroucke (56) vandaag veroordeeld tot achttien maanden cel en 1.600 euro boete voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor schending van zijn beroepsgeheim werd hij vrijgesproken.

De advocaat stond samen met vijftien anderen terecht in een drugszaak over de invoer van ruim 1.300 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Er werden daarin celstraffen tot twaalf jaar en boetes tot 48.000 euro uitgesproken. Het onderzoek ging van start nadat in augustus 2017 drie partijen cocaïne van in totaal 1.321 kilogram onderschept werden. Uit het verdere onderzoek, met tapmaatregelen en observaties, bleek dat de beklaagden continu bezig waren met het voorbereiden en organiseren van drugstransporten. Zo bleek uit afgeluisterde gesprekken dat ze aan het bekijken waren of de havens van Vlissingen, Zeebrugge en Le Havre geschikt waren voor het opstarten van een cocaïnelijn. Het was tijdens die afgeluisterde gesprekken dat advocaat Pol Vandemeulebroucke in beeld kwam. Hij had volgens de rechtbank op vraag van hoofdbeklaagde Uka G. zijn positie als advocaat misbruikt om via andere advocaten en journalisten aan vertrouwelijke informatie te geraken. Hij werd voor die tussenkomsten ook vergoed. Zo had hij een journalist bij het parket laten informeren of een zoek geraakte partij cocaïne in beslag was genomen, wat zo bleek te zijn.

Tijdens een afgeluisterd gesprek zei Uka G. dat Vandemeulebroucke 'een dikke envelop' had verdiend. De advocaat ontkende alle tenlasteleggingen. Hij verklaarde dat Uka G. gevaar liep, omdat ze in het drugsmilieu dachten dat hij hun zoek geraakte partij coke gestolen had. Door te laten informeren naar die partij had hij erger kunnen voorkomen. Volgens de rechtbank bleek die levensbedreigende situatie niet uit de inhoud van de afgeluisterde gesprekken. 'Dergelijk handelen kan niet gekaderd worden in een reguliere advocaat-cliëntrelatie. Net zoals het feit dat hij met verschillende leden van de organisatie contacten onderhield en onder meer met hen afsprak bij hem thuis, alsook de wijze van communicatie die via pgp-telefoons verliep. Dit betreft duidelijk de medewerking aan de activiteiten van een criminele organisatie', stelde de rechtbank.

Voor het schenden van zijn beroepsgeheim werd hij vrijgesproken, omdat uit niets bleek dat hij gegevens tussen cliënten had doorgegeven. De advocaat werd al twee keer eerder vervolgd voor die tenlastelegging en werd toen ook telkens vrijgesproken. In 2007 liep hij bij het Antwerpse hof van beroep wel een veroordeling op tot drie maanden cel met uitstel voor valsheid in geschriften met een fiscaal oogmerk. Vandemeulebroucke, die bij het grote publiek bekend raakte als de advocaat van de ontvoerder van Anthony De Clerck, kreeg vrijdag achttien maanden cel opgelegd voor lidmaatschap aan een criminele organisatie. Hij kan en zal wellicht ook in beroep gaan tegen het vonnis.