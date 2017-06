ACOD dient stakingsaanzegging in voor openbare sector

De socialistische vakbond ACOD heeft een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend voor de hele openbare sector. De aanzegging begint te lopen vanaf 16 juni, al betekent dat niet dat er meteen overal actie zal worden gevoerd, beklemtoont vicevoorzitter Chris Reniers.

"Het gaat om een bewarende maatregel, om alle soorten acties in de toekomst te kunnen dekken." Met de stakingsaanzegging protesteert de ACOD tegen de regeringsmaatregelen rond de ambtenarenpensioenen. "De gesprekken binnen het Comité A zijn nog maar informeel, maar we hebben wel al teksten gekregen en die laten niet het beste vermoeden. Sowieso lijkt de regering van plan om te hakken in de pensioenrechten van de mensen", zegt Reniers.

Volgens de vicevoorzitter gaat het om erg uiteenlopende maatregelen, "bijvoorbeeld rond zware beroepen, gemengde loopbaan, ziektepensioen, enzovoort..." Vanaf 16 juni zijn er dus acties mogelijk bij de openbare diensten. Reniers beklemtoont dat er niet per se gestaakt zal worden, "ook andere vormen van actievoeren zijn mogelijk". Onder ACOD valt ook de spoorvakbond ACOD Spoor. Maar als die wil staken, moet een afzonderlijke aanzegging voor het spoor worden ingediend. Dat is niet gebeurd en volgens de voorzitter van de Vlaamse vleugel van de socialistische spoorvakbond zijn er "voorlopig" ook geen plannen om dat te doen. ACOD dient de stakingsaanzegging alleen in, zonder de andere vakbonden. Maar dat heeft volgens Reniers te maken met de interne besluitvorming van de vakbond. "We gaan ook nog altijd proberen om de zaken te keren tijdens de onderhandelingen."