ACOD-loodsen gaan door met acties

De stemming op de ledenvergadering van de ACOD-loodsen is zonet afgelopen. Het akkoord van het VSOA met minister Weyts is door een zeer grote meerderheid van de ACOD-leden als totaal onvoldoende bestempeld. Gevolg daarvan is dat de acties van ACOD zullen voortduren.

Over actiemiddel en tijdstip wordt deze namiddag verder vergaderd. Het valt niet uit te sluiten – is zelfs een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – dat dit hinder zal opleveren voor de Scheepvaart.

"De verantwoordelijkheid hiervoor leggen we ten volle bij minister Weyts die – tegen de wil van een groot deel van de loodsen in – een optimalisatieplan wil doorvoeren waar onvoldoende, bijna geen, sociale klemtonen gelegd worden die het werken op latere leeftijd mogelijk maken. " aldus het ACOD "Blijkbaar is dit signaal onvoldoende duidelijk geweest voor de minister, die het zelfs niet nodig vindt, zelfs pertinent weigert, met de ACOD te spreken" staat te lezen in het persbericht dat zonet verspreid werd.