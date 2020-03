ACOD Onderwijs vraagt ouders kinderen maandag thuis te houden

De socialistische onderwijsvakbond uit kritiek op de Vlaamse regering. Die heeft de moed niet om de enig juiste beslissing te nemen, en de scholen vanaf maandag volledig te sluiten.

Algemeen secretaris Nancy Libert richt zich rechtstreeks tot de ouders: houdt jullie kinderen thuis, stelt ACOD Onderwijs in een persbericht. De lessen op de scholen worden van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april opgeschort, maar er wordt opvang voorzien voor kinderen van professionals uit de gezondheidszorg en voor kinderen van mensen die moeilijk opvang kunnen voorzien, kondigde premier Sophie Wilmès donderdagavond aan na afloop van de Nationale Veiligheidsraad over de coronacrisis.

Na overleg vrijdag met de onderwijsverstrekkers en de Vlaamse overheid kwamen er richtlijnen: de lessen werden geschorst en er diende opvang in de scholen voorzien voor kinderen uit vier categorieën. 'Het ging om kinderen met ouders in veiligheidsberoepen, in de zorgsector of in de medische sector. Als laatste moesten ook kinderen (tot 14 jaar) die enkel bij de grootouders - een risicogroep - terecht konden, opgevangen worden op school. Hiervoor hadden wij begrip.

In de recentste richtlijnen lees ik dat de scholen toch opvang moet voorzien voor alle leerlingen', stelt ACOD-secretaris Nancy Libert. 'De leerlingen moeten opgevangen worden, maar lesgeven kan niet. We zijn leerkrachten, maar moeten kinderen drie weken entertainen. Hoe we dit moeten organiseren, wil de Vlaamse regering niet kwijt. Die hete aardappel schuift men door naar de scholen: de directies en leerkrachten moeten het onderling bepalen'. ACOD Onderwijs vindt dit 'onverantwoord en vertrouwt liever op de ouders.'

(foto : Pixabay)