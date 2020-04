ACOD Onderwijs vreest voor chaotische heropstart

De socialistische vakbond ACOD Onderwijs, die betrokken was bij het overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijsactoren, vreest voor chaos als de scholen vanaf vrijdag 15 mei geopend worden voor een deel van de leerlingen. Dat stelt algemeen secretaris Nancy Libert vandaag.

'Wij zijn nooit voorstander geweest van een gefaseerde heropening van de scholen omdat we vrezen voor een chaotische organisatie', aldus Libert. Maar als dat volgens de virologen een veilige manier is, 'moeten we ons daarbij neerleggen', klinkt het nog. Toch heeft de vakbond nog heel wat vragen. Wat als klassen gesplitst moeten worden en leerkrachten van andere jaren ingezet moeten worden bijvoorbeeld? Dan kunnen zij geen preteaching doen voor hun eigen klas. Volgens Libert stelt minister Weyts voor dat scholen zelf daarover afspraken moeten maken. Ook dat zal volgens haar niet altijd van een leien dakje lopen omdat die beslissingen gepaard gaan met heel wat emoties. 'Gelukkig hebben de scholen nog drie weken de tijd, tot 15 mei, om zich te organiseren en te voldoen aan de veiligheidsnormen', aldus Libert nog. 'Het wordt een hele puzzel, niet alleen voor de scholen, maar ook voor de ouders.'

