ACOD plant staking bij De Lijn tijdens eindejaarsperiode

De socialistische vakbond ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend bij De Lijn die loopt van 30 december tot 3 januari. Dat meldt De Lijn zelf, en bij ACOD wordt de informatie bevestigd.

Het rommelt al lang bij Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij. Vorige maand was er ook al een staking, die in Vlaams-Brabant zelfs meerdere dagen aanhield. Volgens ACOD toont de directie zich nog altijd niet bereid om oplossingen uit te werken voor verschillende problemen. In een pamflet aan het personeel klaagt de vakbond dat de directie niet wil gaan luisteren naar de mensen op het terrein. 'De directie vindt van zichzelf dat zij voldoende contacten met u onderhoudt en voldoende aanwezig is op het terrein', staat er.

Het is nog niet duidelijk of de vakbond vijf dagen aan een stuk in heel Vlaanderen het werk zal neerleggen. 'Dat moeten we nog bepalen', zegt federaal ACOD-verantwoordelijke Rita Coeck. 'De directie kan ons niet blijven negeren. Ik werk al veertig jaar bij De Lijn, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.'

De Lijn zegt dat ACOD 'bewust het conflict opzoekt' en spreekt van 'destructieve acties'. 'Volgens de socialistische vakbond is er een tekort aan overlegmomenten tussen de directie en medewerkers van De Lijn. De directie kan evenwel heel wat initiatieven voorleggen die het tegendeel bewijzen', zegt de vervoersmaatschappij. Topman Roger Kesteloot wil in februari een 'ronde van Vlaanderen' doen om naar het personeel te gaan luisteren en de plannen en prioriteiten van 2020 toe te lichten. Ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is niet opgezet met de actie van ACOD. 'De Lijn zet juist in op extra bussen voor feestvierders tijdens oudejaarsnacht om de verkeersveiligheid te verhogen', zegt ze op Twitter. 'De reiziger is opnieuw de dupe door de actie.'

(Bron en foto: © Belga)