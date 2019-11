De bewoners van de Ten Nessestraat in Deurne zijn het niet eens met de plannen voor de aanleg van een buurtparkje in hun straat. Door die zogenaamde 'groene sproet' wordt hun straat doodlopend en verdwijnen er een aantal parkeerplaatsen. De buurt is een petitie gestart die intussen al door meer dan 400 buurtbewoners getekend is.