ACOD: 'Sociale onrust dreigt bij loodswezen

Een aantal leden van de socialistische vakbond ACOD bij het Vlaamse loodswezen organiseren stiptheidsacties uit onvrede over de regeling van langdurig arbeidsongeschikte loodsen. De actie zou vooralsnog geen hinder veroorzaken.

Bij het loodswezen spreekt men van een individueel dossier. Zo'n acht loodsen, lid van ACOD, zouden sinds zondagmiddag 'volgens het boekje varen'. Ze kunnen bijvoorbeeld maximaal rustpauzes tussen vaarten opnemen, waardoor ze minder beschikbaar zijn.

Aanleiding voor de onrust is de eindeloopbaanregeling. 'Voor loodsen die nog maar moeilijk de scheepsladder op kunnen, zijn er almaar minder alternatieven. Destijds werden zij bijvoorbeeld chef-loods, of gingen ze over naar een loodsboot, maar dat wordt almaar moeilijker.

Wat moet er met hen gebeuren?', vraagt ACOD-afgevaardigde Michel Defer. 'Er is nu het geval van een collega die langdurig arbeidsongeschikt geweest is voor beloodsing, en nu niet meer op zijn functie kan blijven zitten. Nu wordt hij richting pensionering gestuurd.'

Defer benadrukt dat er nog geen sprake is van een actieaanzegging. 'Maar ik voel op het terrein dat de situatie explosief wordt. Sinds gisteren is een aantal mensen volgens het boekje beginnen varen', aldus de delegué, die nog stelt dat er eind volgende week een ledenvergadering plaatsvindt.

Yves Goossens, de topman van het Loodswezen, reageert dat deze discussie over een lopend en individueel dossier gaat, waarover hij niet in detail kan treden. 'Ik ben me aan het informeren bij ACOD over de precieze toedracht. Alleszins heeft dit niet direct invloed op de scheepvaart. We gaan dit wel in het oog houden', klinkt het.

Foto: Belga