Acod Spoor reageert voorzichtig positief op vervoersplan NMBS

De socialistische vakbond Acod Spoor reageert voorzichtig positief op het nieuwe vervoersplan van de NMBS voor de periode december 2020 tot december 2023. Dat het aanbod met 4,7 procent stijgt is goed, maar die ambitie 'kan maar gerealiseerd worden als ze begeleid wordt met de onontbeerlijke middelen', stipt de vakbond aan.

De federale regering keurde zaterdag het nieuwe vervoersplan van de NBMS voor de periode van eind 2020 tot eind 2023 goed. Het vervoersplan voorziet onder meer in de gefaseerde uitrol van 25 nieuwe projecten, een toename van het aantal treinkilometers met 4,7 procent, betere frequentie en betrouwbare aansluitingen, legde minister van Mobiliteit François Bellot (MR) uit.

De socialistische spoorvakbond Acod Spoor reageert voorzichtig positief, maar benadrukt wel dat de besparingen op het spoor van de afgelopen jaren 'de kwaliteit van de publieke dienstverlening geen goed hebben gedaan'. 'In die omstandigheden is het absoluut noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een sociaal akkoord komt dat tegemoetkomt aan de bezorgdheden van het personeel op vlak van werk, arbeidsvoorwaarden en welzijn', klinkt het in een persbericht. Daarnaast moet de regering de geplande evoluties begeleiden met voldoende financiële middelen, vindt de vakbond.