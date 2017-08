ACOD wil 'hete herfst' tegen 'rechtse regeringsbeleid'

De socialistische vakbond ACOD roept dit najaar op tot acties in de openbare sector. Die zullen van start gaan bij de hervatting van de werkzaamheden van de regionale parlementen eind september, en gevolgd worden door een ‘reactiedag’ op 10 oktober, zegt het ACOD.

ACOD wil zo protesteren tegen het “rechtse regeringsbeleid, gericht op de afbouw van de openbare diensten”. “De regering-Michel voerde tegelijk een rampzalig fiscaal beleid dat de burgers de rekening presenteert voor een economische heropleving die enkel op papier bestaat”, zegt ACOD in een persbericht.

Volgens Chris Reniers, vicevoorzitster van de federale ACOD, stelde de bond zich de afgelopen maanden “constructief” op. “Maar we merken dat het geen verschil uitmaakt. Daarom leeft er in alle sectoren de overtuiging dat reactie nodig is.” Wat de precieze acties zullen inhouden, zal afhangen van sector tot sector. Wel zou een massabetoging op 10 oktober alvast niet de bedoeling zijn. Reniers zegt te hopen op navolging van de andere bonden. Daarbij sluit ze meer acties later in het najaar niet uit.