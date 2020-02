Actie aan station Antwerpen Centraal “Openbaar vervoer is onmisbaar”

Vlaams parlementslid Hannes Anaf en Antwerps sp.a fractieleider Hicham El Mzairh voeren samen actie voor beter openbaar vervoer. “Openbaar vervoer is onmisbaar”

“De laatste weken kwamen er zeer onheilspellende berichten binnen over het openbaar vervoer in de regio Antwerpen. Er worden plannen gemaakt om nog meer lijnen in te korten of te schrappen. Op deze manier blijven de reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou staan”. Met deze boodschap voeren Vlaams parlementslid Hannes Anaf en Antwerps fractieleider Hicham El Mzairh vrijdagochtend actie aan het centraal station in Antwerpen.

Volgens de uitgelekte plannen zou tram 2 niet meer naar Merksem rijden en tram 4 verdwijnen. Eerder werd ook al bekend dat tram 7 en enkele bussen wellicht geschrapt worden.

sp.a provincie Antwerpen geeft hiermee de kick-off van een campagne rond beter openbaar vervoer. “Want elke dag staan we langer stil, de filles blijven groeien. Dat is niet alleen ontzettend vervuilend, het kost onze economie ook miljarden euro’s per jaar. Dat vinden wij niet normaal! Als we iets willen veranderen aan deze cruciale problemen, moeten we dringend terug investeren in een stipt, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Dit plan van De Lijn is duidelijk louter op maat van hun centen, niet van mensen” zegt Hannes Anaf.

“Een moderne stad als Antwerpen, waar zoveel mensen dicht op elkaar samenleven, verdient meer op vlak van openbaar vervoer,” vult Hicham El Mzairh, zelf buschauffeur geweest, aan. “De uitdagingen zijn zeer helder. 70% van de verplaatsingen in Antwerpen gebeuren momenteel met de auto, maar 30% zijn duurzame alternatieven als de fiets of het openbaar vervoer. Tegen 2030 moeten we, volgens het Toekomstverbond, naar 50%-50% evolueren. Anders zijn die miljarden die in de Oosterweelverbinding worden geïnvesteerd compleet nutteloos. Hoe denken ze dat ooit te kunnen halen als ze steeds de foute keuzes blijven maken?”

(bericht en foto : sp.a Antwerpen)