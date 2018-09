Actie in Brasschaat voor nachtbussen

In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 september kampeerden de jongerenkandidaten van het linkse Brasschaat 2012 in de bushalte aan het Armand Reusensplein in het centrum. ”Met dit ludiek protest klagen we aan dat er ‘s avonds laat geen bussen meer rijden tussen Brasschaat en Antwerpen", zegt Sam Liégeois van Brasschaat 2012.

"Vrijdagavond vertrekt de laatste bus naar Antwerpen om 23u48 aan het kerkplein. Dit is veel te vroeg”, vindtNiloufar Doustdar. “Vele Brasschaatse jongeren trekken in het weekend naar Antwerpen om daar uit te gaan. Vele feesten beginnen vaak pas later op de avond en daardoor vertrekken de jongeren ook pas laat. Ze moeten zich echter haasten voor de laatste bus”, aldus Jim Nauwelaerts.

Yolien Schellemans: “Toch trekken vele jongeren naar Antwerpen om uit te gaan en hier ligt eigenlijk nog het grootste probleem. Na 00u30 rijden er geen bussen meer terug naar Brasschaat. Nochtans zijn heel wat feestjes dan nog bezig en is bv. de laatste film in de cinema nog niet voorbij.”

Voor jongeren is de taxi te duur en kan fietsen ’s nachts gevaarlijk zijn en bovendien niet voor iedereen een oplossing. Dit betekent dus dat men heel de nacht vastzit in Antwerpen tot 's morgens de eerste bus terugrijdt. Dit wilde de 6 jongeren dan ook aantonen door al “kamperend” een bushalte in te palmen. “We kregen heel wat bijval van passerende jongeren en voorbijgangers, die ook vinden dat de mobiliteit naar Antwerpen beter kan”, zegt Lisa Buysse.

“Mobiliteit is tijdens deze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brasschaat een centraal thema. Onze lokale lijst Brasschaat 2012 maakt daar een speerpunt van: iedereen moet op een vlotte en veilige manier geraken waar en wanneer ze willen zijn. Daarom pleiten wij ervoor om de nachtbussen terug in te voeren, aldus Kasper Vanpoucke.

Tot voor enkele jaren reden deze nog elke vrijdag- en zaterdagavond en werden door vele Brasschaatse jongeren gebruikt. Wegens besparingen schafte Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de nachtbussen echter af. Er werd een alternatief beloofd, maar dit kwam er volgens Brasschaat 2012 nooit.