Actie na klachten van overlast

Het wijkteam van Borgerhout kreeg de laatste tijd geregeld klachten binnen over overlast in de omgeving van de Guldensporenstraat en de omliggende straten. De politie opende vier wijkteamdossiers rond hangjongeren, vandalisme, bedreigingen en het gebruik en bezit van verdovende middelen. Ook bijeenkomsten ondanks de COVID-19-maatregelen kwamen aan bod.

Zondag volgde een controleactie in die omgeving. Bij het begin van de actie vatte de politie twee personen die illegaal in het land verbleven en zich inlieten met de verkoop van cocaïne en hasj. Ze hadden verschillende dosissen van elk op zak. Ook de som geld en twee gsm's werden in beslag genomen. Het duo zelf werd gearresteerd en wordt bij de onderzoeksrechter geleid. Wat later tijdens de actie kon nog een dealer opgemerkt worden. Hij had zakjes hasj op zak. Ook zijn geld en telefoon werden in beslag genomen. De politie stelde ook nog een aantal inbreuken vast tegen de coronamaatregelen. Twee personen die al vaker inbreuken pleegden, zijn bestuurlijk gearresteerd. twee personen die in het bezit waren van drugs, kregen een minnelijke schikking aangeboden van 75 euro.

(foto © Belga)