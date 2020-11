Actie tegen overlast gemeentepark Kapellen

Vorige zaterdag organiseerde Politiezone Noord een actie gericht op overlast in het gemeentepark van Kapellen.



Naar aanleiding van meldingen van overlast rond o.a. de naleving van de coronamaatregelen, rondhangende jongeren, gebruik van (soft)drugs, … vatten onze inspecteurs zaterdag post in het gemeentepark van Kapellen. Ze controleerden 56 personen en troffen bij 4 van hen gebruikershoeveelheden cannabis aan.



Het gemeentebestuur en de Politiezone Noord houden het niet bij een eenmalige actie. Ook andere plekken in onze politiezone waar regelmatig overlast gemeld wordt, zullen aan bod komen. De extra "Covid-ploeg" controleert daarnaast ook dagelijks op de naleving van de coronamaatregelen.

(bericht en foto : Politizone Noord)